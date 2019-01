App Store chiude un 2018 da record

ha annunciato che i clienti dell’App Store hanno stabilito nuovi record di spesa durante la stagione natalizia, concludendo un anno da record. Gli acquisti sull’App Storetra la vigilia di Natale e la sera di Capodanno. I clienti hanno speso più di, segnando un nuovo record giornaliero.“L’App Store ha ottenuto risultati da record nella settimana natalizia e il giorno di Capodanno. La settimana natalizia è stata la migliore di sempre, con più di 1,22 miliardi di dollari spesi per app e giochi, mentre per Capodanno abbiamo raggiunto un nuovo record per il singolo giorno con oltre 322 milioni di dollari”, ha affermato. “Grazie al talento dei nostri sviluppatori e al sostegno dei nostri fantastici clienti in tutto il mondo, l’App Store ha concluso in bellezza il 2018 e ha iniziato con il botto il 2019.”I servizi Apple hanno segnato nuovi record in diverse categorie, inclusi l’App Store, Apple Music, i servizi cloud, Apple Pay e gli annunci di ricerca sull’App Store.sono state le categorie che hanno registrato più download e iscrizioni durante il periodo natalizio. A livello mondiale, i giochi multiplayer come Fortnite e PUBG sono stati i più scaricati del periodo, insieme a. Le app nelle categorie Produttività, Salute e benessere e Istruzione stanno già attirando l’attenzione dei clienti in questi primi giorni dell’anno, conai primi posti nelle rispettive categorie.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita