Allarme phishing: attenzione ai falsi messaggi Conad

Lasegnala che negli ultimi giorni sta circolando in rete, via e-mail ed in particolare, all'interno di applicazioni di messaggistica istantanea, un falso messaggio con il quale lacomunica la distribuzione di buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici, a coloro che attraverso un link trasmetteranno i propri dati personali.In realtà si tratta di messaggi ingannevoli e quindi si raccomanda di non seguire alcun link.: "Circolano in rete (via email e anche all'interno di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) attività di raccolta dati (phishing) non autorizzate da Conad che utilizzano però il nome e il marchio Conad e promettono buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici.Conad non è coinvolta in queste operazioni. Gli unici concorsi e operazioni ufficiali e autorizzate sono quelle che vengono promosse all'interno del sito ufficiale e supportante da regolamenti.Vi invitiamo a prestare attenzione e verificare la fonte promotrice prima di accettare qualunque offerta".