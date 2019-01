è il nuovo fiore all'occhiello PocketBook: alta tecnologia, resistenza all'acqua, connessione Bluetooth e una vasta gamma di funzioni in soli 155 grammi.Lo schermo multisensorialecon risoluzione HD (1072 Ñ 1448, 300 DPI) garantisce una lettura facile come su carta ma anche l'ascolto di audiolibri o musica in cuffia o collegandosi al sistema multimediale dell'auto, per esempio.Oltre alla luminosità, laconsente di regolare la temperatura in qualsiasi momento mentre in modalità automatica seguono orario della giornata e bioritmi.Con il nuovo lettore di e-book è anche possibile leggere nella vasca da bagno, in piscina o in spiaggia: Touch HD 3 è protetto dall'acqua grazie alla tecnologia HZOTM con un rivestimento ultrasottile che protegge l'elettronica del dispositivo. E' infatti possibilead una profondità di 1 metro.L'ampia memoria interna da 16 GB consente di salvare un'intera libreria digitale in 17 diversi formati e 4 formati grafici (JPEG, BMP, PNG, TIFF). PocketBook Touch HD 3 è dotato inoltre di un sensore di posizione per scegliere facilmente se tenere l'e-reader in posizione orizzontale o verticale.Il nuovo dispositivo è disponibile nella colorazione rame.Display 6" E Ink Carta (1072 × 1448)Dimensioni: 161,3 x 108 x 8 mmPeso: 155 gProtezione all'acqua HZO(tm)Display Touchscreen Capacitivo (multisensore)Tecnologia SMARTlightColore RameMemoria 16 GBFormati e-book: PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSMFormati immagini: JPEG, BMP, PNG, TIFFFormati audio: MP3, M4BSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita