Istat: nel 2018 il 73,7 % di famiglie accede a Internet con banda larga

Fra le persone di 16-74 anni che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi, il 20,2% lo ha fatto per trovare un alloggio contattando direttamente un privato tramite siti

Nel 2018 crescono al 55,9% gli internauti che acquistano

(53% nel 2017); il 43,9% di chi non ha acquistato negli ultimi 3 mesi ha comunque cercato informazioni su merci/servizi e/o venduto beni online.

Secondo un recente report dell'Istat nel 2018 continua a crescere la diffusione delle tecnologie ICT nel nostro Paese anche se rimane ungaprilevante rispetto agli altri paesi Ue sia per le imprese sia per i cittadini.Nel 2018 la quota di famiglie che accedono a Internet da casa mediante banda larga sale al 73,7% dal 70,2% del 2017.Il 68,5% delle persone di 6 anni e più si è connesso alla Rete negli ultimi 12 mesi (65,3% nel 2017) mentre. I giovani restano i più grandi utilizzatori di Internet (oltre il 94% dei 15-24enni) ma la diffusione comincia ad essere significativa anche tra i 65-74enni, che nell'ultimo anno passano dal 30,8% al 39,3%.Tra le persone di 14 anni e più, si utilizza soprattutto loper l'accesso alla rete (89,2%), seguito dal PC da tavolo (45,4%). Il 28,3% utilizza un laptopo un netbook,il 26,1% un tablet mentre il 6,7% altri dispositivi mobili come ebook, smart watch, ecc.