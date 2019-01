Emirates, una nuova app per creare playlist personalizzate in volo

ha introdotto un'innovativa funzione sulla sua app di intrattenimento per consentire ai clienti di creare playlist su misura, sincronizzandole prima di salire a bordo del loro volo. I clienti possono inoltre pianificare il viaggio in modo più efficace ed efficiente migliorando notevolmente la propria esperienza di volo utilizzandoper sfogliare l'ampio catalogo di intrattenimento in qualsiasi momento.ICE, il pluripremiato programma di intrattenimento di bordo targato Emirates ha raggiunto infatti un nuovo traguardo con. Il catalogo comprende oltre 1.000 film, (più di qualsiasi altra compagnia aerea), famosi cofanetti televisivi, decine di migliaia di brani musicali, podcast e giochi.La possibilità per i clienti Emirates di potersi sincronizzare attraverso l'app è attualmente disponibile su oltre 100 Boeing 777 Emirates e sarà disponibile progressivamente su tutta la flotta,, già nei prossimi mesi.Con una clientela globale diversificata e multietnica, Emirates offre intrattenimento in 44 lingue e ogni mese propone oltre 100 nuovi film all'nterno del suo Sistema di intrattenimento.ICE offre anche contenuti vari e peculiari come i, dando ai clienti la possibilità di dare uno sguardo dietro le quinte su come vengono creati i suoi menu a bordo; corsi online sulla piattaforma LinkedIn condotti da esperti; così come corsi di lingua uTalk che offrono lezioni per principianti.consente anche di prenotare voli, hotel, autonoleggi, tour e attrazioni.Oltre al catalogo offerto su ICE, i viaggiatori possono consultare i variegati menu offerti a bordo e le selezionate liste dei vini fino a un mese prima della data di partenza.L'app Emirates offre ancheutilizzando la mappa dei sedili in 3D che consente ai clienti di "esplorare" l'interno degli A380 e dei Boeing 777 sui quali viaggeranno.L'app Emirates è scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita