Easydom HoMe, il sistema operativo per la gestione della smart home

, azienda italiana attiva dal 2003 nel settore della domotica e

dal 2005, ha presentato

, il nuovo prodotto software per la gestione della smart home in grado di apprendere le abitudini di chi vive in casa.

Il concetto di smart home, ovvero una casa intelligente in grado di prendersi cura attivamente di sé stessa e delle persone che la abitano, è ormai ben noto anche in Italia.

Per questo Easydom ha voluto sviluppare un software per la gestione della casa facile e intuitivo, capace di ottimizzare la gestione della propria abitazione tramite l'uso di diversi dispositivi portatili, dal mobile al tablet, così da avere la propria casa sempre sotto controllo, ovunque ci si trovi.

Il nuovo Easydom HoMe permette all'utente di avere un sistema di domotica non solo interamente personalizzabile in base alle proprie esigenze, ma realmente intelligente perché in grado di comunicare con la propria casa e apprendere nuove funzioni.

Con Easydom HoMe sarà ora possibile:



La nascita degli assistenti vocali ha rivoluzionato il modo di comunicare e di interagire con la tecnologia che ci circonda. Grazie alla piattaforma Easydom Live, Easydome HoMe è di fatto

. Easydom HoMe è in grado di far comunicare tutto l'impianto domotico con gli assistenti vocali di Google e Amazon. Basterà inserire le credenziali Microsoft usate su Easydom Live e i due assistenti apprenderanno tutte le funzioni dell'impianto, riconosceranno e faranno interagire tutti gli oggetti IoT collegati sulla rete attraverso i comandi vocali.

La funzione orologio astronomico, consente di programmare azioni orarie, legate alle fasi di alba e tramonto, consentendo una gestione del tempo in modo molto più intelligente. Se per esempio con il cambiare delle stagioni e dei mesi, i timer di accensione e spegnimento delle luci esterne del giardino potrebbero richiedere l'intervento periodico dell'utente, grazie all'orologio astronomico di Easydom HoMe, non sarà più necessario mettere mano alla programmazione oraria.

Easydom HoMe integra al suo interno la ricerca automatica dei dispositivi intelligenti che si trovano all'interno dall'abitazione, un vero e proprio motore di ricerca all'interno della rete domestica in grado di riconoscere i dispositivi compatibili per poter gestire tutto tramite Easydom con la sua sola App.

Ogni oggetto diventa parte interattiva nella casa con le Genius Expression. Per ogni oggetto smart o dispositivo collegato ad Easydom è possibile far attivare una serie di operazioni connesse all'attivazione o disattivazione dello stesso. Per esempio, si può utilizzare lo stato di un sensore dell'antifurto per abilitare o disabilitare una luce, alla percentuale desiderata. Oppure si può impostare una luce che accedendosi in una determinata fascia oraria farà partire in automatico l'apertura delle tende. L'utente può personalizzare a 360 gradi ogni singolo utilizzatore della casa "insegnandogli" delle logiche di funzionamento che renderanno ancora più semplice la gestione della propria abitazione.

Grazie al nuovo Player musicale integrato Easydom HoMe diventa un vero e proprio strumento per la gestione della musica, permettendo di selezionare la musica da Spotify o da un percorso di rete e metterla in play da ogni punto della casa in cui ci si trovi. Si possono così creare anche scenari multimediali selezionando il mood desiderato o l'artista preferito. E mentre sta suonando la musica il touchscreen Easydom Glass3 si trasforma in un bellissimo screen player dinamico con le informazioni sul brano e la foto dell'artista.

