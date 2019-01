Microsoft Office 365 è disponibile per la prima volta sul Mac App Store

“Siamo entusiasti di annunciare che da oggi Office 365 sarà disponibile sul Mac App Store,” ha affermato Jared Spataro, Corporate Vice President di Microsoft. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Apple per offrire agli utenti Mac la migliore esperienza di produttività possibile, con tutto ciò che conoscono e amano di Office. Un’esperienza progettata in esclusiva per il Mac.”

arriva finalmente sul Mac App Store: in questo modo sarà ancora più facile per gli utenti Mac scaricaree l'intera suite di app Microsoft.Gli utenti potranno inoltre acquistare un abbonamento adirettamente dalle app, per essere subito operativi.Office 365 per Mac è stato progettato appositamente per supportare le funzioni esclusive dell'esperienza Mac, come lae la funzione Continuity per le foto in macOS, la Touch Bar del MacBook Pro e il Trackpad dei Mac.