Sviluppo app: al via l’Entrepreneur Camp di Apple

Apple ha inaugurato il primo Entrepreneur Camp presso l'Apple Park e ha aperto le porte a 11 aziende di sviluppo app fondate da donne. Il programma è pensato per fornire alleche lavorano nel campo dello sviluppo di app gli strumenti necessari per avere successo nella moderna economia globale.L’Apple Entrepreneur Camp, prima iniziativa di questo genere nel settore, è un laboratorio pratico intensivo di due settimane in cui le partecipanti avranno modo di lavorare sulle loro app sotto la guida di esperti e ingegneri Apple. Sono previste anche sessioni di design, tecnologia e marketing dell’App Store, nonché il supporto e il mentoring continuo di un rappresentanteIl programma aiuterà le sviluppatrici a sfruttare al massimo le rivoluzionarie tecnologie Apple, per esempio ottimizzando, integrando Core ML, creando nuove esperienze con ARKit e molto altro. Ogni azienda partecipante riceverà anche due biglietti per la WWDC e l’iscrizione gratuita per un anno all’Apple Developer Program.Le app selezionate per la prima sessione dell’Entrepreneur Camp sono: Bites di Warehouse Apps LLC; Camille di Ohhh, Inc.; CUCO: Lembrete de Medicamentos di CUCO Health; Deepr di Mental Mobile, LLC; D’efekt di Tatevik Gasparyan, Nané Toumanian e Vahagn Khachikyan; Hopscotch di Hopscotch Technologies; LactApp di LactApp Women Health; Pureple di Iceclip LLC; Statues of the La Paz Malecón di Estudio Chispa; WeParent di FamTerra Inc.; e Seneca Connect di Seneca Women.L’Entrepreneur Camp terrà sessioni su base trimestrale con un gruppo che comprende fino a 20 aziende selezionate per ogni turno. Per poter partecipare al programma, le aziende basate sulle app, e avere almeno una donna nel team di sviluppo. Devono inoltre avere un’app o un prototipo funzionante.