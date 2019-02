TIMMUSIC regala a febbraio musica in streaming a tutti gli appassionati

,

, regala a febbraio musica senza limiti a tutti. In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, di cui TIM è sponsor unico, il profilo “Platinum” di TIMMUSIC che permette di ascoltare l’intero catalogo e altri contenuti esclusivi senza limiti, sarà aperto per un mese gratuitamente non soltanto ai clienti TIM. Tutti potranno così partecipare all’assegnazione del premio TIMMUSIC, che verrà consegnato nella serata finale sul palco dell’Ariston alla canzone in gara più ascoltata in streaming su TIMMUSIC nei giorni del Festival. Per ascoltare TIMMUSIC basterà scaricare l’App dal 1° al 28 febbraio e registrarsi.

offre un catalogo di oltre 30 milioni di brani musicali costantemente aggiornato con tutte le novità discografiche italiane e internazionali. L’App permette di ascoltare brani e format esclusivi come Albumstory e Radioplaylist, di comporre le proprie playlist e di scegliere tra le molte proposte per genere, mood, momenti della giornata e di condividerle con gli amici sui principali social network.

