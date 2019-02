La Commissione Europea ha messo in evidenza come il " Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online " inizia a produrre risultati positivi. Oggi le società informatiche, infatti, valutano entro 24 ore l'89 % dei contenuti segnalati e, contro il 40% e il 28%, rispettivamente, nel 2016, anno in cui il Codice è stato varato.Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "La valutazione di oggi dimostra come la collaborazione con le imprese e la società civile produca risultati. Oggi le società informatiche valutano entro 24 ore l'89 % dei contenuti segnalati e, quando necessario, intervengono tempestivamente per cancellarli da Internet: una percentuale più che doppia rispetto al 2016. Ma la cosa più importante è che il Codice funziona perché rispetta la libertà di espressione. Su Internet si naviga per condividere opinioni e trovare informazioni con un semplice clic e nessuno dovrebbe sentirsi a rischio o minacciato a causa di contenuti illegali improntati all'odio che vi restano memorizzati."I contenuti illegali vengono cancellati in modo sempre più rapido, ma senza sfociare in eccessi: il tasso di rimozione indica infatti che la revisione effettuata dalle società informatiche. Grazie al Codice, inoltre, le organizzazioni della società civile, le autorità nazionali e le piattaforme informatiche hanno creato partenariati per promuovere attività di sensibilizzazione e di educazione.Nel maggio 2016, per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online, la Commissione europea e quattro colossi dell'informatica () hanno presentato ilNel 2018 quattro nuove società hanno deciso di aderire al Codice: