Telefono Azzurro lancia una petizione per difendere i minori dai rischi di Internet

Secondo una ricerca, per il 22% dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni i social network facilitano il bullismo, mentre il 20% denuncia il rischio di incontrare adescatori. Il 32% di essi ha visto sul web immagini o video violenti, il 23% immagini sessualmente esplicite. Il 34% dichiara di aver ricevuto messaggi da estranei. Il 50% ammette che nel suo gruppo di amici si. E la pornografia è sempre più violenta:l'82% dei contenuti contiene aggressioni fisiche, quasi sempre contro donne o ragazze.Uno scenario che rende ancora più urgente un intervento da parte delle Istituzioni per rendere sicura l'esperienza online dei minorenni. È questo che chiede, la più importante organizzazione italiana indipendente dedicata da oltre trent'anni a tutelare bambini e ragazzi da abusi e violenze. E lo fa lanciando, attraverso la piattaforma Change.org."Chiediamo con forza una legge per verificare l'età degli utenti sui siti pornografici, come sta accadendo nel Regno Unito – dichiara– Da sempre ascoltiamo i ragazzi e abbiamo voluto farlo anche su questo tema così drammatico. E sono proprio i giovani che ci chiedono di intervenire a difesa dei loro diritti online: la ricerca condotta per noi da Doxa Kids rileva che il 47% dei ragazzi vorrebbe che i social bloccassero i contenuti pornografici e violenti. Per questo oggi, in occasione del sedicesimo Safer Internet Day, chiediamo alle Istituzioni di impegnarsi con noi in modo concreto introducendo unL'autocertificazione e il parental control non bastano, non funzionano, si superano con un paio di click – continua Caffo - Connettendo l'autenticazione a carte di credito o altri sistemi tecnologici, si possono garantire gli utenti adulti e allo stesso tempo difendere i diritti dei minorenni".