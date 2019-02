UE: un gruppo di esperti per la sicurezza online dei minori

L'edizione 2019 della giornata "Per un internet più sicuro" coincide con l'istituzione dida parte della Commissione Europea che contribuirà a migliorare il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri dell'UE e proporrà azioni concrete per un uso sicuro di internet da parte dei minori., Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato:"Sono lieta di annunciare l'istituzione del gruppo di esperti proprio oggi, in occasione dell'edizione 2019 della giornata "Per un internet più sicuro". In questa giornata cerchiamo di trovare modi per favorire un uso della tecnologia digitale sicuro, positivo e inclusivo, specialmente da parte dei minori e dei giovani. Lo slogan di quest'anno, "insieme per un internet migliore", ci ricorda che quando si tratta di sicurezza su internet nessun paese e nessuna organizzazione possono agire in modo efficace da soli. Il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri è importante tanto quanto il lavoro fatto insieme per proporre azioni concrete".La Commissaria ha annunciato l'istituzione del gruppo di esperti nel corso di una visita a Child Focus, il centro Safer Internet del Belgio, nella quale ha incontrato alcuni alunni di lingua francese e bulgara per discutere delle loro esperienze e sensibilizzarlie ha partecipato a un dialogo con con circa 500 alunni della scuola europea.La Commissaria ha colto l'occasione per evidenziare il successo della campagna di sensibilizzazione #SaferInternet4EU , avviata esattamente un anno fa, che ha raggiunto 15 500 scuole e quasi 30 milioni di cittadini europei con centinaia di iniziative, eventi e strumenti per proteggere i minori dalle minacce online.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita