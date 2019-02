5G: partnership tra Fujitsu e TIM

hanno annunciato la sigla di un Protocollo d’Intesa volto a instaurare un “think table” congiunto, con al centro l’innovazione delle reti e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto, sfruttando pienamente le funzionalità delObiettivo della partnership è quello di avviare un nuovo sodalizio tecnologico, che permetta di esplorare soluzioni di networking di ultima generazione basate– su cui TIM ha già introdotto diverse soluzioni applicative – il Quantum-inspiredComputing – segmento in cui Fujitsu offre la soluzione Digital Annealer - e la Blockchain, per ideare soluzioni volte a potenziare l’efficienza dell’attuale infrastruttura di TIM.In questo contesto, con un approccio di “co-creation” – filosofia che accomuna entrambe le aziende – Fujitsu e TIM lavoreranno fianco a fianco per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle reti 5G e accelerare la trasformazione digitale in settori strategici comeLe due società, parallelamente, esploreranno modalità innovative per fornire l’abilitazione alle reti 5G, la connettività dell’Internet delle Cose e la prevenzione delle frodi, attraverso l’utilizzo della tecnologia Blockchain.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita