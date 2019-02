Archos: al MWC il nuovo Oxygen 101 S con Sound Dock

Ultimi aggiornamenti: notizie, controllo delle e-mail, eventi programmati, previsioni del tempo, condizioni del traffico, ecc.

Playlist e video musicali: gli utenti possono ascoltare musica o video dai loro servizi di streaming preferiti, divertirsi, ad esempio per controllare i tutorial per i compiti dei bambini o avere l'aiuto necessario in cucina per preparare un buon manicaretto.

E possibile infine comandare vocalmente la casa connessa: luca, telecamere di sicurezza e molto altro ancora.

ha presentato il nuovo: si tratta di un tablet di qualità premium abbinato a un utile dock per ricaricare velocemente il dispositivo e per tanti altri usi da effettuare principalmente a casa, tutti realizzabili a mani libere.Oxygen 101 S incorpora un ampio schermo IPS Full HD da 10.1 pollici. Questo display edge-to-edge è ideale per visualizzare le immagini o per guardare video, ma non solo.(MediaTek Helio X20) che offre prestazioni elevate e connettività completa. È dotato di 3 GB di RAM / 32 GB di ROM per una maggiore fluidità e una risposta rapida a qualsiasi attività.Oxygen 101 S possiede l’ultimo sistema operativo di Google,, con le sue numerose funzionalità, il sistema di navigazione, i controlli dello schermo, l'ottimizzazione della batteria e le modifiche alla privacy, senza dimenticare l'accesso completo al Google Play Store con i +1,3 milioni di applicazioni, libri, giochi e film. Il tablet possiede una batteria a lunga durata da 6000mAh per potersi distrarre anche durante lunghi viaggi.Archos Oxygen 101 S si posiziona molto facilmente nel suo Dock audio ed. Grazie a due altoparlanti da 4 watt (insieme a due radiatori passivi), diffonde un suono forte e molto chiaro per godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale. Grazie ad una connettività Bluetooth 4.2 LE integrata, è possibile collegare Oxygen 101S con altri dispositivi compatibili.Archos Oxygen 101 S posizionato nel proprio Dock audio, consente agli utenti di chiedere a Google AssistantArchos Oxygen 101 S, la possibilità di effettuare videochiamate, un sensore di impronte digitali ultraveloce, oltre alla possibilità di impostare profili diversi per l'accesso a contenuti personalizzati tra genitori e figli.Presentato in anteprima al MWC 2019 (Hall # 6 - Booth # B60), Archos Oxygen 101 S e il relativo Sound Dock saranno disponibili in tutta Europa a partire da Maggio 2019. Archos Oxygen 101 S sarà anche disponibile come pacchetto stand-alone a € 149.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita