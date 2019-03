GDPR: in Italia oltre 630 notifiche di data breach

La survey completa sui data breach notificati nell'Unione europea può essere scaricato al seguente

link:

Dall'inizio dell'applicabilità del GDPR, ci sono state, mentre ne sono avvenute oltre 10.000 in Paesi come l'Olanda, la Germania e la Gran Bretagna; a livello diStati membri dell'Unione europea si contano invece più di 59.000 notifiche di violazione dei dati personali (data breach) eseguite da quando il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018.Secondo il, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito hanno contato rispettivamente circa 15.400, 12.600 e 10.600 notifiche di data breach e i Paesi Bassi comandano ancora la classifica dei dati pro capite con 89,8 segnalazioni ogni 100.000 persone, seguiti da Irlanda e Danimarca. Questi numeri sono di gran lunga superiori rispetto al numero di notifiche ricevute secondo i dati pubblicati dal Garante per il trattamento dei dati personali italiano che risultano inferiori al migliaio.I dati sono stati illustrati nel corso di un evento organizzato da– il principale studio legale internazionale presente in Italia – sul temacon lo scopo di analizzare le conseguenze su come, a oltre 9 mesi dall'inizio dell'applicabilità del GDPR, i garanti europei stiano emettendo le prime sanzioni ai sensi del Regolamento privacy europeo e gli importi possano essere molto elevati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita