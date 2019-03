Il futuro delle consegne: FedEx presenta i robot-corrieri

ha presentato, un dispositivo di consegna autonomo progettato per ottimizzare il processo di consegna in giornata nel cosiddetto "ultimo miglio”.I rivenditori potranno accettare ordini da clienti nelle immediate vicinanze e procedere subito con la spedizione,FedEx sta attualmente collaborando con aziende come, per valutare l'effettiva necessità di consegne autonome da parte dei rivenditori.Risulta che, in media, oltre il 60% dei clienti di queste catene risiede entro un raggio di 5 chilometri dal negozio più vicino:Il robot presentato da FedEx è stato sviluppato in collaborazione cone con il suo fondatore, già inventore di numerose tecnologie come l, dispositivo per la mobilità delle persone disabili eFedEx SameDay Bot è progettato per consegnare piccoli pacchi in modo sicuro a domicilio,. Può contare sulla stessa tecnologia per la sicurezza dei pedoni dell'iBot, oltre che su una tecnologia avanzata di rilevamento LiDAR e diverse telecamere che consentono a questo robot,, di muoversi in totale sicurezza.Tutte queste funzioni sono supportate da algoritmi di apprendimento automatico che permettono al robot di rilevare ed evitare ostacoli,La tecnologia proprietaria lo rende estremamente abile e gli permette di affrontare anche percorsi non asfaltati, cordoli e addirittura di salire e scendere le scale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita