Internet: il 37% degli italiani non saprebbe vivere senza

Per la gran parte delle persone in Italia, Inteenet ha reso possibile informarsi meglio e rimanere aggiornati (79%) e creare nuove opportunità di intrattenimento (71%) Ma non si tratta solo di divertimento: è infatti interessante notare che per oltre la metà degli italiani (51, 90%) Internet ha aumentato la produttività e permesso di lavorare in modo diverso (50,5%), mentre un terzo degli intervistati vede in Internet uno strumento che ha permesso di acquisire nuove competenze (33%).

Riguarda il lavoro anche la cosa più positiva che Internet ha fatto per la società in questi trent’anni secondo gli italiani: il 43% dei cittadini italiani infatti riconosce che la cosa migliore sia l’aver creato nuovo modi di lavorare– mentre per il 41% Internet ha il grande merito di aver connesso di più le persone e aver dato una voce per esprimersi a tutti (27%)

Come vedono gli Italiani i prossimi 30 anni di Internet? Lo vedono soprattutto come mezzo di cambiamento sociale e personale. Infatti, il 59% dei cittadini ritiene che nei prossimi 30 anni Internet dovrebbe migliorare l’accesso all’educazione, il 58% vede nel web uno strumento per migliorare l’accesso a servizi sanitari e il 44% vede in Internet un mezzo per creare uguaglianza nella società. Ma siamo anche molto pratici: un sorprendente 50% pensa che Internet potrebbe anche facilitare la creazione di nuove opportunità di reddito.

Domani, 12 marzo, il mondo celebra i 30 anni del World Wide Web e una nuova ricerca disvela cosa pensano i cittadini italiani di Internet.Sul web già sono accadute molte "prime volte" -, il primo ordine online per farsi portare a casa una pizza (1994), la prima connessione internet nello spazio (Cisco – 2010)…; molte ancora ne potranno venire, e infatti sono tante e importanti le cose che le persone si attendono.Se per il 41,90%, degli italiani il fatto di connettere le persone è una delle cose più positive che Internet abbia portato, guardando al futuro i "digitaliani" vedono molte altre opportunità:dei nostri connazionali, infatti,nei prossimi 30 anni, mentreI dati - che provengono da una ricerca condotta coinvolgendo 11.000 persone nella regione EMEA (poco più di 1.000 in Italia) - evidenzianoDalle persone, alla cultura, alle aziende, il web continua a trasformare e cambiare il mondo in meglio; gli intervistati, apprezzando quanto è stato fatto e sperando che possa creare nuove possibilità in futuro.Infine, mediamente, oltre un terzo degli italiani pensa che i benefici portati da Internet superino i rischi e