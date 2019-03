5G a Milano: Vodafone presenta 7 progetti inediti

,

Prosegue a ritmo accelerato laa Milano. In occasione della Milano Digital Weekverranno mostratidi cui 7 inediti, negli ambiti sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, smart energy e smart city.Per quattro giorni Milano si trasformerà in un vero e proprio hub di cultura digitale e Vodafone, attraverso demo 5G presenti in tutta la città,e come cambierà la vita di tutti i giorni e il modo di interagire con gli spazi urbani.Vodafone, che ha già avviato oltre 30 progetti 5G a Milano, in questi giorni offrirà ai cittadini la possibilità di vederne dal vivo alcuni nuovi, mai presentati al pubblico:Tra i progetti 5G avviati e già presentati figurano inoltre:- progetto realizzato da Vodafone con IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, IBM e l’IRCCS Ospedale San Raffaele.Si tratta di una soluzione di robotica di servizio con il robot umanoide R1 di IIT che, grazie alla tecnologia 5G e all’intelligenza artificiale di IBM, sarà in grado di interagire in modalità personalizzata con degenti e accompagnatori. R1 potrà interagire in molteplici ambiti, dalle informazioni per orientarsi all’interno delle strutture a forme di intrattenimento dei degenti con la lettura di libri e giornali. Inoltre, R1 potrà fornire assistenza nella definizione dei menù, raccogliendo le preferenze dei degenti.progetto realizzato da Vodafone con IBM e Humanitas.Si tratta di una soluzione che consente agli studenti di medicina di imparare e di esercitarsi sul processo diagnostico tramite una piattaforma nata dalla collaborazione fra Humanitas University, l’Ospedale Humanitas e IBM e sviluppata con Vodafone rendendola disponibile sulla rete 5G.Grazie al 5G sarà possibile esercitarsi in mobilità, avendo tempi di latenza minimi dell’applicativo e visualizzando in alta definizione sia immagini radiologiche che video diagnostici per la formulazione della diagnosi finale.progetto realizzato da Vodafone con il Politecnico di Milano, Exprivia|Italtel e Prisma Telecom Testing con il supporto di Amazon Web Services.Si tratta di soluzioni prototipali dedicate alla(“Smart Bin”) e al(“Smart Gate”), entrambe progettate da Polifactory per l’utilizzo in aree delimitate ad elevata affluenza sia pubbliche (es. campus universitari, stazioni) sia private (es. edifici ad uso uffici). Lo Smart Bin sfrutta le potenzialità del 5G e dell’AI per aiutare le persone ad effettuare la raccolta differenziata in maniera automatica e veloce, mentre lo Smart Gate combina funzionalità di monitoraggio ambientale e di rilevamento dei flussi di persone per cluster con visualizzazione dei risultati.progetto realizzato da Vodafone con Politecnico di Milano e Huawei.Si tratta di una soluzione di gestione avanzata dei processi negli impianti produttivi manifatturieri che si avvale di tecnologie di machine learning, con dati raccolti da sensori connessi in 5G per riconfigurare la linea di produzione in tempo reale riducendo i costi di manutenzione e il tempo di fermo impianto. Grazie al 5G, è possibile predisporre una connessione wireless installando una sensoristica poco invasiva e più rapida e flessibile in vista di successive riconfigurazioni di fabbrica rispetto alla realizzazione di nuovi cablaggi.progetto realizzato da Vodafone con Politecnico di Milano, Huawei e in collaborazione con Altran Italia. Si tratta di una soluzione di realtà aumentata in ambito industriale che consente operazioni di manutenzione più efficaci, veloci e sicure per l’operatore.Tramitel’utilizzo di visori a mani libere, che abilitano funzioni di Mixed Reality, è possibile fornire supporto real time all’operatore visualizzando in realtà aumentata modelli 3D o istruzioni relative alla riparazione o revisione da effettuare. Grazie al 5G è possibile avviare, in contemporanea, una videochiamata real time ad alta risoluzione che agevoli l’intervento di un esperto da remoto e per fornire contenuti in realtà aumentata a bassa latenza.- progetto realizzato da Vodafone con Politecnico di Milano e Huawei e in collaborazione con Italdron.Si tratta di una soluzione che prevede l’utilizzo di droni per l’acquisizione di video e immagini ad altissima definizione per consentire l’ispezione in tempo reale di infrastrutture e la loro ricostruzione accurata in 3D. Grazie al 5G, è possibile acquisire video ed immagini ad alta risoluzione per le ricostruzioni 3D e garantire una comunicazione immediata e affidabile tra drone e pilota.Progetto realizzato da Vodafone con Sky Italia, Huawei e Altran, in collaborazione con ATM, che metterà a disposizione un tram serie Carrelli 1928 per tour dedicati con partenza da Piazza XXVI Maggio dalle ore 10 alle 18.Si tratta di una soluzione che permette di distribuire e fruire contenuti audiovisivi in streaming in altissima definizione live e a catalogo a bordo di mezzi di trasporto pubblico e in mobilità attraverso gli apparati di infotainment dei mezzi stessi. Grazie al 5G, per il gestore dei mezzi pubblici è possibile offrire ai viaggiatori contenuti, messi a disposizione da Sky, in diretta e on-demand, programmati da remoto in maniera dinamica e personalizzata. In tal modo sarà possibile ad esempio vivere le emozioni uniche di Gomorra - La Serie e del cooking show MasterChef, o approfondire i fatti della giornata attraverso le news di Sky TG24, senza interruzioni legate a buffering o perdita di segnale.