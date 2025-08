LG porta i servizi di streaming sulle auto Kia

LG ha annunciato che la propria Automotive Content Platform basata su webOS (ACP) sarà integrata all’interno delle nuove auto di Kia Corporation per il mercato europeo. In particolare, la piattaforma farà il suo debutto sulla nuovissima EV3, per poi essere integrata anche sui prossimi modelli di EV4, EV5 e sul nuovo Sportage. Questa introduzione segna l’espansione nel mercato europeo dell’innovativa esperienza di bordo offerta da LG, già integrata con successo sul mercato coreano.

LG ACP si basa su webOS, la piattaforma potente e versatile già presente su oltre 240 milioni di Smart TV LG in tutto il mondo. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, la versione ottimizzata di webOS per il settore automotive offre a conducenti e passeggeri accesso immediato a un’ampia gamma di contenuti e servizi, specificamente pensati per l’ambiente di bordo.

La piattaforma ACP è parte di “LG AlphaWare”, la suite completa di soluzioni SDV (Software‑Defined Vehicle) che si propone di trasformare le automobili in uno “spazio abitativo su ruote”. La piattaforma consente ai passeggeri di riprodurre in streaming i propri contenuti preferiti direttamente sul display di infotainment del veicolo, offrendo un’esperienza paragonabile a quella di uno smartphone o di uno smart TV, nel rispetto delle normative sulla sicurezza alla guida.

La gamma europea dei modelli Kia potrà quindi offrire un’esperienza di intrattenimento in auto variegata grazie ai contenuti di piattaforme amatissime come Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, Haystack News e Vasari. Nel corso dell’anno, il catalogo di contenuti verrà ampliato per includere Rakuten TV, Napster e il servizio OTT tedesco Joyn.

Disponibili esclusivamente a veicolo parcheggiato, questi servizi di streaming permetteranno di trasformare l’auto in una sorta di cinema privato, arricchendo ulteriormente l’ecosistema media di bordo.

