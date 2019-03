Siemens leader in Europa per numero di brevetti

si aggiudica il primo posto nella classifica stilata dall’Ufficio Europeo Brevetti, con il più alto numero di brevetti presentati nel 2018 rispetto a tutte le altre aziende in Eruropa. Con 2.493 domande di brevetto, Siemens ha spodestato il leader dello scorso anno,relegandolo al secondo posto, seguito daNel 2017, Siemens aveva ottenuto il secondo posto mentre nel 2011 aveva raggiunto il primo posto nella classifica europea. Oltre il 25% dei brevetti, dove Siemens ha presentato un numero notevolmente maggiore di richieste di diritto di proprietà intellettuale rispetto all'anno precedente. La società ha inoltre segnalato un aumento sostanziale dei brevetti in ambito intelligenza artificiale e sicurezza informatica.Siemens. Nel 2018, i collaboratori dell'azienda hanno presentato, in tutto il mondo, circa 3.900 domande di brevetto e 7.300 rapporti di divulgazione delle invenzioni. Considerando circa 220 giorni lavorativi all'anno, si tratta di circa 33 invenzioni al giorno.Siemens conta, di cui circa 14.100 in Germania.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita