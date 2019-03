Garmin Approach S40: lo smartwatch progettato per il golf

Per tutti gli amanti del golf

apre la bella stagione con un nuovo strumento che accompagnerà tutti i giocatori lungo il percorso che porta dal Tee alla bandierina: il nuovo

è un orologio leggero, dotato di un luminoso display touch screen a colori da 1,2 pollici, che si propone come il caddy perfetto tanto sul fairway quanto nella routine quotidiana.

Grazie al GPS ad alta sensibilità di cui è dotato, Garmin Approach S40 è in grado di rilevare rapidamente la posizione in campo e fornisce al golfista tutte le indicazioni necessarie per coprire al meglio ogni buca degli oltre 41.000 campi precaricati. Naturalmente segnala le distanze precise del green, così come dei dogleg e bunker, in qualsiasi posizione la pallina si trovi e grazie alla funzione AutoShot™ Game Tracking registra automaticamente la posizione e la distanza di ogni tiro rilevato in modo tale da poter analizzare successivamente, l'andamento complessivo della partita, una volta connesso l'orologio alla app Garmin Golf™, l'interfaccia dedicata alla passione per il golf con aggiornamenti automatici sui campi. Sono molte le funzioni di cui il nuovo Approach S40 è dotato: i golfisti avranno l'opportunità di esplorare buca per buca direttamente dal proprio polso grazie alla funzione Green View. Questa opzione permette di visualizzare le caratteristiche del terreno spostando sul display dello smartwatch il pin così da preparare nel migliore dei modi i colpi di avvicinamento alla buca. Le scorecard con punteggio Stableford si potranno caricare in modo autonomo durante la partita e saranno consultabili sia dall'Approach S40 che dalla app Garmin Golf.

Garmin Approach S40 dispone di una batteria ricaricabile con un'autonomia di 15 ore in modalità gioco e fino a 10 giorni in modalità smartwatch. È inoltre disponibile una versione bundle abbinato ai sensori Approach CT10 accoppiabili allo smartwatch per avere ancora più funzionalità dedicate al golf.

Il nuovo Garmin Approach S40 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 269,99 Euro nella versione grigia e di 299,99 Euro per le versioni in nero e in oro.

Il Garmin Approach bundle è invece disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99 Euro.





