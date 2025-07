Keenetic lancia la sua nuova “saponetta”, connessione ininterrotta fino a 10 ore

Arriva sul mercato il nuovo Roamer 5G di Keenetic. Questo dispositivo mobile è pensato per garantire connettività ultra-veloce ovunque ci si trovi, dalle spiagge ai borghi di montagna. Conosciuto nel linguaggio comune come “saponetta” 5G, l’hotspot portatile rappresenta la scelta ideale per chi desidera restare connesso anche in vacanza, senza rinunciare a prestazioni elevate e protezione dei propri dati.

Basato su modem Qualcomm Snapdragon X62 e compatibile con lo standard 5G Sub-6 GHz, il Keenetic Roamer 5G raggiunge velocità di download fino a 3,3 Gbps e upload fino a 660 Mbps, assicurando streaming, videoconferenze anche lontano da casa o dall’ufficio. La batteria integrata da 4000 mAh garantisce fino a 10 ore di funzionamento senza alimentazione, un plus fondamentale per le lunghe giornate fuori casa durante il periodo estivo. Il Roamer 5G può connettere contemporaneamente fino a 30 dispositivi, tra smartphone, tablet, PC e altri apparecchi Wi-Fi. Una caratteristica, quest’ultima, che lo rende perfetto non solo per famiglie in viaggio, ma anche per professionisti o piccoli gruppi che necessitano di una connessione stabile in mobilità.

In termini di design, la struttura compatta e leggera consente di portare il Roamer 5G comodamente in borsa o nello zaino, mentre la porta USB Type-C permette sia la ricarica sia l’utilizzo del dispositivo come modem tethering cablato. Completa la dotazione il display LCD a colori, chiaro e leggibile anche in pieno sole, da cui l’utente ha la possibilità di monitorare i dispositivi connessi, verificare il traffico dati e collegare rapidamente tutti i device grazie ad un semplice QR-Code. Inoltre, l’intuitiva interfaccia web consente agli utenti di impostare soglie personalizzate con relativi avvisi, evitando sorprese sui consumi durante la navigazione in roaming internazionale o locale.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita