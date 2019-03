Getac amplia la propria gamma di tablet rugged

Getac ha annunciato il lancio del suo nuovo tablet fully rugged K120-Ex che garantisce livelli di sicurezza e prestazioni agli operatori che lavorano in ambienti pericolosi.





La trasformazione digitale nel settore industriale ha visto sostituire i sistemi tradizionali su supporti cartacei con dispositivi mobile dotati di lettori RFID e scanner di codici a barre integrati che raccolgono i dati e li gestiscono in un modo molto più efficiente. Tuttavia, la presenza di gas infiammabili e di polveri in molti siti industriali crea un'atmosfera volatile in cui basta una singola scintilla di un dispositivo elettrico per provocare una grossa esplosione. Per lavorare in sicurezza in certi ambienti, occorrono computer speciali che limitano l'emissione di energia elettrica e termica al di sotto dei livelli di pericolosità ed eliminano il rischio di scintille.



Il K120-Ex combina il celebre tablet K120 di Getac con la tecnologia antiesplosione in perfetta conformità con le norme UE in materia di prodotti certificati per l'impiego in ambienti pericolosi.





è dotato di un processore Intel Core i5 di 8° generazione e una CPU Quad-core i7 per ottimizzare le prestazioni, anche quando si utilizzano molteplici applicazioni simultaneamente. Un ampio schermo full HD da 12,5" offre la massima versatilità, mentre la tecnologia Lumibond con funzioni di leggibilità alla luce del sole e touch con la pioggia e i guanti garantisce visibilità dello schermo (1200 nit di luminosità) e produttività perfino nelle condizioni più estreme.Il K120 è disponibile anche nella versione K120-ANSI con tutte le certificazioni necessarie per l'impiego in zone pericolose C1D2 (USA).

Gli impianti industriali hanno norme severe per le attrezzature, perciò il K120-Ex è conforme agli standard militari di robustezza MIL-STD-810G e certificati IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Sono inoltre certificati per resistere alle cadute da 1,80m di altezza e restano pienamente operativi a temperature fra -21 °C e +63 °C.

