Gmail festeggia 15 anni con due novità

Gmail ha compiuto in questi giorni 15 anni! Ogni giorno la posta di Google aiuta le persone a gestire il proprio lavoro e la propria vita personale in modo semplice e intuitivo.

Per festeggiare questi 15 anni di innovazione, Google ha annunciato due nuove funzioni che permetteranno di usare Gmail in modo ancora più veloce e intelligente: Smart Compose su dispositivi Android e la programmazione dell’invio delle mail.



Smart Compose

è una funzione di scrittura intelligente che si basa sul machine learning per offrire suggerimenti utili durante la redazione di una mail.



Inoltre, da una nuova funzione permetterà di programmare l’orario di invio delle mail: una volta scritta, sarà sufficiente indicare ora e giorno in cui la mail dovrà essere inviata.

