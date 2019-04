Kaspersky Lab lancia la nuova versione di Kaspersky Endpoint Security Cloud

ha lanciato la nuova versione di- una soluzione di sicurezza informatica basata su cloud per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di una gestione semplice della cybersecurity in azienda e beneficiano dei servizi in cloud.Disponibile ora in due livelli, il prodotto, sia capacità avanzate (compresa la valutazione della vulnerabilità e la gestione delle patch e delle funzioni di crittografia). Con il nuovo modello di licenza - che copre gratuitamente due dispositivi mobile per ciascuna - Kaspersky Endpoint Security Cloud è in grado di garantire la sicurezza in mobilità dei dipendenti e di proteggere contemporaneamente i dati aziendali.Con la crescita delle operazioni, le aziende possono aver bisogno di un controllo sempre maggiore e di una protezione scalabile, combinate con la flessibilità e la semplicità della gestione da cloud. Le imprese possono ora scegliere fra due versioni di Kaspersky Endpoint Security Cloud: questo consente loro di adottare il livello di controllo della protezione di cui hanno effettivamente bisogno, utilizzando lo stesso prodotto software-as-a-service veloce e scalabile.include il classico set di tecnologie per la sicurezza informatica - come la protezione dei file, del traffico reti e email, il firewall, il blocco degli attacchi alla rete, la behavior detection e la prevenzione degli exploit. Oltre a proteggere dalle cyberminacce, il prodotto ora impedisce a programmi malevoli di sfruttare le vulnerabilità potenzialmente esistenti all'interno di software obsoleti. Tutto questo è stato possibile grazie alla funzionalità di valutazione delle vulnerabilità, che esamina le applicazioni installate sui dispositivi aziendali e notifica agli amministratori IT la disponibilità delle patch per la loro risoluzione.aggiunge i controlli per il web e per i dispositivi, la gestione delle patch e delle funzioni di crittografia. La funzionalità di gestione delle patch permette agli amministratori di automatizzare la distribuzione degli aggiornamenti per le applicazioni vulnerabili. La gestione delle funzioni di crittografia, invece, rende più forte la protezione dei dati aziendali sensibili, assicurando che i dati archiviati da remoto all'interno dei dispositivi dei dipendenti siano davvero inaccessibili per chi non è in possesso delle giuste autorizzazioni, anche nel caso in cui un device venga perso o rubato.All'interno del 40% delle PMI il personale lavora regolarmente da remoto, accedendo spesso ai servizi e archiviando dati aziendali su diversi device. Kaspersky Endpoint Security Cloud fornisce alle aziende la giusta flessibilità per supportare il nuovo trend legato alla mobilità dei dipendenti, offrendo, con una sola licenza, la protezione per un PC, o un file server, e per due dispositivi mobili. Questo significa che non è necessario acquistare più licenze: i dipendenti possono continuare a lavorare su diversi dispositivi - che possono essere PC Windows, Mac, smartphone o tablet con sistema operativo Android e iOS – e, nello stesso tempo, le aziende possono essere protette dalle cyberminacce.Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sulinsieme ai link per fare il download della versione di prova.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita