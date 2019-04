Oggi il Consiglio dell'Unione europeaalla nuova direttiva sul diritto d'autore, che porterà benefici concreti ai cittadini, all'industria creativa, alla stampa, ai ricercatori, agli operatori dell'istruzione e alle istituzioni culturali."La riforma consentirà di adattare le norme in materia di diritto d'autore alla società contemporanea, dove i servizi di musica in streaming, le piattaforme video on demand, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono ormai le principali fonti di fruizione di opere creative e di articoli di stampa" si legge in una nota del Consiglio dell'Unione.La nuova direttiva è stata proposta dalla Commissione nel settembre 2016 e votata dal Parlamento europeo nel marzo 2019.Il presidente della Commissione europea, Jean-Claudeha dichiarato:"Con l'accordo odierno, adattiamo le norme sul diritto d'autore all'era digitale. L'Europa disporrà ora di norme chiare che garantiranno un'equa remunerazione ai creatori, maggiori diritti per gli utenti e più responsabilità per le piattaforme. La riforma del diritto d'autore è il tassello mancante del puzzle per ultimare la realizzazione di un mercato unico dell'UE coerente e completo."Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la direttiva nel diritto nazionale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita