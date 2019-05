ZTE: utile netto di 0,863 miliardi di RMB nel primo trimestre 2019

Nei dispositivi mobili, ZTE si è concentrata sui principali clienti e sui principali mercati per mantenere la propria leadership commerciale sul 5G. Ad oggi, la società ha assunto un ruolo guida nel completamento della connessione end-to-end 5G dei tre principali operatori cinesi e ha condotto test su dispositivi 5G in paesi come Cina, Australia, Spagna, Austria, Italia e Finlandia.

In collaborazione con China Unicom, Elisa e Hutchison Drei Austria, ZTE ha lanciato il primo smartphone 5G di punta, ZTE Axon 10 Pro 5G, che entrerà in commercio in Cina all'inizio di maggio 2019.





ha annunciato i risultati del primo trimestre del 2019 e i risultati preliminari per il primo semester dell'anno. ZTE ha stimato che per il semestre che chiuderà il 30 giugno 2019 l'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotataSecondo i dati forniti dalla compagnia, i ricavi operativi del primo trimestree l'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata è ammontato a 0,863 miliardi di RMB.Durante il primo trimestre, ZTE ha aumentato la spinta all'innovazione,. I costi di ricerca e sviluppo per i primi tre mesi sono ammontati a 3,093 miliardi di RMB, pari al 13,9% dei ricavi operativi, con una percentuale in aumento del 4,1%, rispetto al 9,8% dello stesso periodo dell'anno precedente.ZTE ha implementato la propria strategia concentrandosi costantemente sul canale principale degli operatori, con la preparazione. Nelle reti wireless, ZTE ha avviato la cooperazione 5G con 40 operatori globali e ha assunto la guida delle pratiche commerciali di Massive MIMO, una delle tecnologie chiave per il 5G. Ad oggi, la società ha sviluppato oltre 420 casi NFV commerciali / PoC in tutto il mondo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita