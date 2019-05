Smart TV Hisense H32A5820, il piccolo genio

Non tutti hanno bisogno di TV di grandi dimensioni. C’è anche chi cerca il prodotto perfetto per la seconda casa, per una cucina o – più in generale – per un ambiente in cui un maxischermo da 55, 65 o più pollici finirebbe per sembrare troppo ingombrante. Hisense ha una soluzione perfetta:, un TV pensato per offrire design e tecnologia di alto livello, ma in un formato compatto. Il TV si presenta molto bene, con un design sobrio, pulito ed essenziale.Al pari dei modelli di ampia dimensione,: metallica, con una sottile barra frontale e un piccolo foro posteriore invisibile alla vista ma perfetto per “catturare” e raggruppare i cavi. Anche questo è design, così come lo schermo dallo spessore ridottissimo (appena 54mm) che lo rende idoneo all’installazione a parete e, più in generale, una profondità di soli 19,3 cm, base compresa.Infine, Hisense ha dotato il retro del TV di una texture molto particolare ed elegante che rende il modello H32A5820 esteticamente piacevole in ogni dettaglio.Il TV può contare su caratteristiche molto interessanti come il, una tecnologia capace di ‘esaltare’ l’impatto cromatico di tutti i contenuti, dalle fiction agli ultimi blockbuster hollywoodiani, ma anche sul Motion Picture Enhancer, che elimina le scie e rende le immagini fluidissime.: in quest’ambito si fa notare non solo l’impianto stereo da 6 watt per canale, ma anche la tecnologia dbx-tv che ottimizza l’audio del TV e lo rende coinvolgente senza richiedere accessori, come per esempio una soundbar. Il TV integra decoder DVB-T2/S2 ed è completissimo a livello di connettività, con due HDMI, due ingressi USB per la riproduzione di contenuti video, musica e immagini da sorgente esterna.Non manca, ovviamente,. Il massimo, però, Hisense H32A5820 lo dà nei contenuti. Qui il punto di forza è la piattaforma Smart Vidaa U, che non solo offre più di 200 applicazioni tra video, musica, informazioni e intrattenimento. È da qui che si accede alle centinaia di, ma anche al servizio di streaming Infinity e ai film di Chili. Senza dimenticare, cosa tutt’altro che marginale, la presenza diche mette a disposizione degli appassionati gli ultimi film cinematografici, le serie TV e i programmi per tutta la famiglia. Tutto rigorosamente a portata di telecomando.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita