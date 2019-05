Sicurezza e comodità, sono parole chiave per, giovane startup ideatrice di due dispositivi che trasformano l’ombrellone da spiaggia, da semplice riparo dal sole a postazione hi-tech, per permettere ai bagnanti dei lidi di godersi il mare in tranquillità e sempre connessi. Si chiamano Safebeach e Solarella: la prima è una cassaforte con serratura contactless, mentre la seconda è una porta USB alimentata attraverso dei pannelli solari, entrambe applicabili ai comuni ombrelloni da spiaggia.è una piccola porta USB applicabile allo stelo dell’ombrellone, che trattiene l’energia del sole grazie a 4 pannelli ad alta efficienza montati a corolla in cima alla struttura, per consentire agli utenti di ricaricare i propri device in totale autonomia utilizzando una fonte di energia rinnovabile. I pannelli solari si aprono e chiudono automaticamente insieme all’ombrellone grazie ad un sistema a molla antivento, che li rende più resistenti alle intemperie e mantiene un’estetica apprezzabile, anche grazie all’assenza di fili per il collegamento. Inoltre, lo stesso sistema è disponibile in una versione adattata anche per gli ombrelloni in paglia.,invece, è la cassaforte per gli ombrelloni da spiaggia, fornita di un vano portaoggetti in cui è possibile riporre chiavi, cellulari, tablet, portafogli o altri articoli di valore. La serratura viene sbloccata avvicinando un braccialetto elettronico usa e getta che utilizza la tecnologia RFID/NFC -la stessa impiegata per i sistemi contactless dei cellulari- con codice unico e programmabile.Inoltre, grazie al controllo via radio, tramite un modulo apposito installato in ogni pezzo, il gestore potrà monitorare l’intera spiaggia direttamente dal bar del lido attraverso la webapp gestionale. Dall’app potrà rilevare tutti i dati importanti dei dispositivi installati come: quale ombrellone è libero e quindi disponibile, lo stato della batteria, se una cassaforte viene manomessa, eventuali problemi e tanti altri servizi personalizzabili.Le cassaforti sono disponibili a 1 o 2 motori in tre dimensioni da 10 - 15 o 21 cm, per soddisfare ogni richiesta, mentre la banda che circonda il pezzo può essere personalizzabile o addirittura cedibile ai brand che vogliono apporre la propria pubblicità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita