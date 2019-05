L’elettronica di consumo, si sa, è la categoria merceologica più amata dagli italiani nonostante gli acquisti siano stati, in questo primo trimestre del 2019, in leggera decrescita. Quello che non è diminuito, però, è stato l’interesse online dei consumatori digitali italiani, cresciuto delrispetto al boom dello scorso anno (nel 2018 era stato evidenziato unrispetto all’anno precedente). idealo – portale internazionale di comparazione prezzi - ha deciso di approfondire la tematica per scoprire legarantite dalla comparazione prezzi per questa categoria e per conoscere i prodotti più desiderati dagli e-consumer italiani.Ma verso che prodotti elettronici si è concentrato l’interesse degli italiani in quest’ultimo anno? In prima posizione troviamo, prevedibilmente, gli, seguiti dai, daie dai prodotti relativi alla. Seguono poi i sistemi, i, i prodotti di, varied infine articoli per laNella top five degli smartphone più cercati dai consumatori digitali italiani primeggiano, nelle prime quattro posizioni su 5, prodotti del brand di Cupertino, ovvero, e. In ultima posizione troviamo infine lo smartphone, device della cui casa madre in questi giorni si sta sentendo notevolmente parlare ().I più interessati agli smartphone rimangono glidi ricerche contro ildi quelle effettuate dal pubblico femminile). La fascia di età più coinvolta, invece, quella. Interessante notare come nella stragrande maggioranza dei casi le ricerche di smartphone vengano effettuate proprio da mobile () contro ildel Desktop e ildei Tablet.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita