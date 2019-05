Fujifilm: le ammiraglie della Serie X in promozione con le ottiche cine MKX

È arrivata l’occasione giusta per sfruttare la qualitàanche per il videomaking, con la promozioneSino al, infatti, si potrà otteneredi, composto da, ossiasegna un importante momento di sviluppo per la Serie X, un’evoluzione di quarta generazione grazie al nuovo sensore X CMOS 4 retroilluminato da 26MP e il processore di elaborazione delle immagini X-Processor 4. Inoltre, FUJIFILM X-T3 è la prima fotocamera mirrorless APS-C al mondo in grado di registrare in 4K/60P a 10 bit per soddisfare le esigenze dei filmmaker professionisti.incorpora il sensore X-Trans CMOS III da 24.3MP, l’X-Processor Pro, la stabilizzazione d’immagine in-body e una modalità di riduzione dello sfarfallio che migliora la qualità della fotografia sportiva indoor. Inoltre, ha un corpo robusto e resistente alle intemperie, registra video 4K e con la simulazione pellicola cinematografica Eterna., sono obiettivi cine che si contraddistinguono per il design leggero e ultra-compatto, eccellente rapporto qualità prezzo, versatilità in diverse situazioni di ripresa quali il paesaggio, l'architettura, la natura e la ritrattistica.La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da, acquistati in una medesima transazione e solo presso unProfessional Dealer.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita