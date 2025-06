TCL: in regalo il nuovo tablet NXTPAPER per chi sceglie l'intrattenimento premium

È tempo di promozioni in casa TCL, che annuncia la nuova iniziativa “Raddoppia lo Spettacolo”: infatti fino a domenica 13 luglio, chi sceglierà di acquistare un nuovo TV delle serie C7K, C79K e Q7C, avrà in regalo un esclusivo tablet TCL NXTPAPER fino a 14” direttamente a casa propria.

Non si tratta di un concorso, ma di un’iniziativa a premio garantito: la promozione “Raddoppia lo Spettacolo” offre a tutti i clienti che acquisteranno un TV TCL delle serie C7K, C79K, Q7C, in una delle dimensioni disponibili, la possibilità di ricevere un tablet TCL NXTPAPER semplicemente registrando l’acquisto. In particolare:

All’acquisto di un TV C7K, C79K, Q7C da 98” o 115” , in regalo il Tablet NXTPAPER 14 (valore 399€)

, in regalo il (valore 399€) All’acquisto di un TV C7K, C79K, Q7C da 50” a 85”, in regalo il Tablet NXTPAPER 11 Plus (valore 249€)

Per chi desidera prestazioni più avanzate, i televisori di questa serie sono dotati di tecnologia Mini LED con pannello QLED, offrono una luminosità fino a 3000nit, un audio di alta qualità e un controllo della retroilluminazione estremamente preciso con un massimo di 2.880 aree di local dimming, garantendo immagini luminose e contrasti ben definiti. Ideali per sia per lo sport che per il gaming, i TV TCL di queste serie sono dotati di un pannello con Refresh Rate nativo a 144Hz, che riduce al minimo scie e sfocature nei contenuti in rapido movimento. Anche l’audio si distingue per qualità ed eccellenza: dal modello da 55" fino a quello da 98", ci pensa Bang & Olufsen a trasformare ogni scena in un’esperienza sonora da cinema. Il design elegante completa l’esperienza, grazie ad un raffinato stand centrale disponibile sui modelli da 50” a 85”. Inoltre, per i modelli da 55” a 85”, lo stand è regolabile in altezza su due posizioni, offrendo così maggiore flessibilità e adattabilità in ogni tipo di ambiente.



Per partecipare alla promozione “Raddoppia lo Spettacolo” è necessario :

Acquistare un TV della serie TCL C7K, C79K, Q7C (in qualsiasi taglio tra quelli previsti dalla promozione) dal 13 giugno al 13 luglio 2025.

un TV della serie TCL C7K, C79K, Q7C (in qualsiasi taglio tra quelli previsti dalla promozione) dal 13 giugno al 13 luglio 2025. Accedere al sito www.promozionitcl.it

Inserire i propri dati e quelli relativi al documento d’acquisto/prodotto acquistato.

e quelli relativi al documento d’acquisto/prodotto acquistato. Inviare la richiesta: dopo la validazione della registrazione, sarà possibile ricevere direttamente a casa il tablet TCL NXTPAPER previsto dalla promozione.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sul regolamento visitare questo link www.promozionitcl.it .

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita