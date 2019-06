HPE Aruba introduce un Wi-Fi progettato per le piccole aziende

Aruba, una società Hewlett Packard Enterprise, ha presentato

Aruba Instant On

, una nuova famiglia di soluzioni wireless potenti e sicure progettate per risolvere le esigenze presenti e future delle piccole aziende garantendo la capacità necessaria per poter crescere.



La gamma Instant On sarà composta inizialmente da access point (AP) Wi-Fi per interni ed esterni studiati in modo da fornire una connettività wireless sicura ad alta velocità all'insegna della semplicità di configurazione e di gestione in combinazione con la qualità, le prestazioni e l'eccezionale supporto che i clienti si aspettano da HPE Aruba.

Basato sull'avanzata tecnologia Aruba 802.11ac Wave 2, il portafoglio Instant On combina la rete Wi-Fi business-grade di Aruba all'interno di una soluzione semplice e di facile installazione che offre la flessibilità sufficiente ad aggiungere fino a 25 AP secondo le esigenze del business.

La famiglia Instant On propone inoltre:

- Una app mobile semplice e intuitiva per facilitare le operazioni di configurazione e gestione

- Funzionalità di sicurezza best-in-class compresa la conformità con i più recenti protocolli di autenticazione e la visibilità sulle applicazioni

- Tecnologia Smart Mesh per facilitare l'espansione della rete nelle aree difficili da cablare

- Opzioni per posizionamento su scrivania, a soffitto e a parete per rispondere a una varietà di ambienti tipici delle piccole aziende.



Il primo set di AP Aruba Instant On sarà disponibile dal terzo trimestre 2019 a prezzi di listino che partono da 119 dollari.



