I resi di Zalando ora possono essere consegnati in Posta

Zalando ha annunciato una partnership con Poste Italiane, il più grande gruppo italiano di servizi postali, logistici e di pagamento, con l'obiettivo di rendere più facili le spedizioni di reso per tutti i clienti in Italia. A partire da oggi, chi acquista su Zalando.it e vuole restituire uno o più prodotti, può rivolgersi a uno degli oltre 12.000 uffici postali abilitati distribuiti su tutto il territorio nazionale o a un punto della rete Punto Poste, composta da oltre 3.000 tabaccai ed esercizi commerciali convenzionati e 350 locker.





L'Italia è un mercato importante per Zalando che ha investito in un costante miglioramento del servizio offerto ai clienti, per esempio attraverso la realizzazione di due centri logistici sul territorio, essenziali per avvicinare la propria offerta alla clientela italiana e del Sud Europa.

Altri servizi innovativi disponibili sono i pagamenti posticipati, che consentono al cliente di pagare solo dopo aver deciso quali capi tenere, il reso gratuito in cento giorni e la possibilità di provare i prodotti comodamente a casa propria.

