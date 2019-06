Debutto dei terminali ZTE 5G al MWC Shanghai 2019

ZTE

ha presentato per la prima volta al MWC Shanghai 2019 una serie di terminali 5G diversificati, tra cui il 5G Smartphone, il 5G Indoor Router, il 5G Outdoor Router, il 5G Mobile Wi-Fi Router, il 5G Ethernet Box e il 5G Module. Questi prodotti coprono scenari applicativi di settore, tra cui smart grid, produzione intelligente, trasmissione in diretta e altro ancora, e scenari applicativi individuali, tra cui hotspot personali e banda larga domestica.



Al MWC Shanghai 2019, ZTE ha dato inoltre dimostrazione di un futuro intelligente e connesso delineando scenari applicativi autentici e diversificati con il ZTE Axon 10 Pro 5G e il ZTE 5G Indoor Router MC801 sotto una rete live 5G.

Dopo l'emissione delle licenze 5G, la Cina entrerà nel suo primo anno di utilizzo di questa tecnologia, un periodo intenso che vedrà una distribuzione commerciale su scala globale.



Lo ZTE Axon 10 Pro 5G è stato annunciato in Cina, Germania, Emirati Arabi Uniti, Finlandia e Austria nella prima metà del 2019. In Finlandia viene commercializzato in collaborazione con Elisa e negli EAU in collaborazione con Du ed Etisalat.



"Il rilascio di licenze 5G in Cina è il fischio d'inizio per la distribuzione commerciale del 5G nel mercato interno. Lo ZTE Axon 10 Pro 5G sta procedendo dopo l'indispensabile approvazione nazionale in Cina e dovrebbe essere disponibile a luglio. I consumatori potranno acquistare questo smartphone 5G per la prima volta", ha dichiarato Xu Feng, Senior Vice President di ZTE Corporation e Presidente della Mobile Device Division. "ZTE è il primo a completare una connessione di rete end-to-end con i tre principali vettori in Cina. ZTE Axon 10 Pro 5G è anche riconosciuto come il primo smartphone di punta 5G a raggiungere una velocità massima di download dati di 2Gbps"

Al MWC Shanghai 2019, lo ZTE Axon 10 Pro 5G e lo ZTE 5G Indoor Router MC801 permettono ai consumatori di acquisire esperienze 5G, tra cui AR, cloud gaming, video 4K e connessioni ultraveloci via 5G, così come 5G+8K per trasmissioni in diretta estremamente chiare, analisi video 5G a tutto tondo, 5G patrol robot 5G, cooperazione remota cloud XR, Class VR (formazione) e altro ancora.

ZTE ha anche mostrato il suo 5G Indoor Router MC801A di seconda generazione, con una velocità di download di picco di 5.36Gbps ottenuta tramite la tecnologia EN-DC (E-UTRA/NR Dual Connectivity) sotto la rete Sub 6GHz.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita