ZTE lancia il suo Cybersecurity Lab Europe a Bruxelles

Come piattaforma per la trasparenza e la cooperazione, il laboratorio fornisce quattro funzioni essenziali, tra cui la revisione del codice sorgente, la revisione dei documenti, il test della scatola nera e il test di penetrazione. ZTE condurrà anche ricerche approfondite nel campo della sicurezza in laboratorio, in collaborazione con organizzazioni di sicurezza leader del settore. Inoltre, il laboratorio svolgerà un ruolo significativo nel garantire la sicurezza delle soluzioni 5G dell'azienda.

"L'intenzione originale di ZTE del Cybersecurity Lab Europe è di fornire ai clienti globali, alle autorità di regolamentazione e agli altri soggetti interessati una grande trasparenza attraverso la verifica e la comunicazione", ha dichiarato Zhong Hong, Capo della Sicurezza di ZTE. "La sicurezza per l'industria ICT non può essere garantita da un unico fornitore o da un unico operatore di telecomunicazioni. ZTE è disposta a svolgere un ruolo importante nel contribuire alla sicurezza del settore insieme ai suoi clienti e a tutti gli altri stakeholder".



ha aperto il suo nuovo Cybersecurity Lab EuropeSituato nel cuore amministrativo e politico dell'UE, il Cybersecurity Lab Europe fornirà una gamma molto più ampia di accessoe faciliterà la cooperazione esterna nel campo della sicurezza con le parti interessate.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita