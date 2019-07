Kaspersky individua nuove versioni di FinSpy, il tool che monitora dispositivi iOS e Android

Gli esperti dihanno scoperto nuove versioni del tool di sorveglianza avanzatache possono colpire dispositivi, monitorando le attività su quasi tutti i servizi di messaggistica più diffusi - compresi quelli criptati - e celandosi meglio di prima. Questi tool consentono agli attaccanti di spiare tutte le attività che vengono condotte sui dispositivi, appropriandosi così di informazioni sensibili, come la localizzazione tramiteGrazie a questo tool ci sono stati furti di informazioni ai danni di diverse realtà in tutto il mondo: ONG internazionali, governi e forze di polizia. I responsabili possono decidere di adattare il comportamento di un tool malevolo come FinSpy a seconda di un target o di gruppi di target specifici. Tra le funzionalità di base di questo malware: è possibile monitorare la geolocalizzazione, tutti i messaggi in entrata e in uscita, i contatti, i media memorizzati sul device e i dati provenienti da servizi di messaggistica popolari comeTutti i dati filtratiLe ultime versioni conosciute del malware sono in grado di estendere le loro capacità di sorveglianza anche ad altri servizi di messaggistica, compresi quelli considerati "sicuri", come. Queste ultime versioni sono anche più complesse da rilevare.Il malware che prende di mira iOS, ad esempio, che colpisce dispositivi con, ora è in grado di celare eventuali tracce di Jailbreak; anche la nuova versione per Android contiene un exploit in grado di ottenere permessi di root - quasi illimitati, con pieno accesso a tutti i file e comandi - su dispositivi dai quali sono stati precedentemente rimossi.Secondo le informazioni di Kaspersky, per infettare con successo dispositivi che hanno come sistema operativo Android o iOS, gli aggressori. Per questo tipo di dispositivi esistono tre possibili vettori di infezione: gli SMS, le email o le notifiche push.Secondo la telemetria di Kaspersky, nell'ultimo anno sono state infettate diverse decine di dispositivi mobili."Gli sviluppatori che si celano dietro un sistema come FinSpy monitorano costantemente gli aggiornamenti di sicurezza delle piattaforme mobile e tendono a modificare rapidamente i loro software malevoli per evitare che il loro funzionamento venga bloccato da eventuali risoluzioni dei problemi. Non solo, seguono anche i trend e implementano le funzionalità per l’estrazione dei dati a seconda dalle applicazioni che sono più popolari. Rileviamo vittime di FinSpy su base giornaliera, quindi è fondamentale prestare attenzione agli ultimi aggiornamenti della propria piattaforma e procedere con la loro installazione, non appena vengono rilasciati. Questo è importante perché, indipendentemente dal livello di sicurezza delle applicazioni in uso e da quello della protezione dei dati, una volta che uno smartphone ha subito il root o il Jailbreak è totalmente esposto alla possibilità di diventare oggetto di spionaggio", ha dichiarato Alexey Firsh, Security Researcher di Kaspersky.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita