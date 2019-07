dynabook amplia la famiglia Portégé con il nuovo notebook A30-E

ha presenta il nuovo, notebook business leggero e resistente, che unisce le più recenti funzionalità di sicurezza e connettività per i mobile worker. Pensato per mid-market, imprese, education e settore pubblico, A30-E contribuisce a dare slancio al nuovo brand dynabook, dopo il recente lancio degli innovativi notebook Portégé X30-F e Tecra X40-F.Il notebook Portégé A30-E garantisce produttività, facilità d’uso e portabilità grazie a un design sottile e leggero,Lo schermo luminoso antiriflesso offre la massima leggibilità anche in condizioni di luminosità “estreme” e con l’opzione Full HD a basso consumo energetico garantisce una luminosità ancora più elevata. L’autonomia della batteria fino a 14 ore e un controllo accurato tramite Precision Touch Pad garantiscono la massima produttività, mentre l’avvio veloce consente di cominciare a lavorare in pochi secondi.Progettato per essere resistente e affidabile, qualità richieste dalla mobile workforce di oggi, il notebook A30-E è stato realizzato secondo i severi standard di dynabook, sottoponendolo a prove rigorose di livello militare, tra cui test di caduta così come test in condizioni diIl nuovo Portégé A30-E protegge le informazioni business-critical grazie alle funzionalità di sicurezza integrate, semplificando la gestione del dispositivo a tutti i livelli. Di fondamentale importanza in questo processo sono il BIOS dynabook, progettato internamente per garantire la massima sicurezza, e il Trusted Platform Module (TPM), che consente di configurare le porte secondo il livello di accessibilità richiesto dall’azienda. L’ampia gamma di funzionalità di autenticazione dei nuovi notebook Portégé A30-E evita che i dati finiscano nelle mani sbagliate., mentre una smartcard opzionale e un’autenticazione a due fattori, che comprende Windows Hello basato su tecnologia IR e lettore di impronte digitali integrato, rafforzano ulteriormente la sicurezza contro la violazione dei dati.Il notebook A30-E offre una serie di funzionalità di connettività all’avanguardia e la capacità di collegarsi a diverse periferiche, grazie alla porta. Nel caso in cui fosse necessario connettere un numero superiore di periferiche, la dock opzionale USB-C è un valido alleato. Per quanto riguarda le presentazioni, il dispositivo è dotato di una porta video HDMI, mentre l’adattatore opzionale USB-C garantisce l’uscita VGA.La porta Gigabit LAN dell’A30-E facilita la connessione a internet, rendendola diretta e rapida, mentreassicura un ottimo segnale WLAN, riducendo al minimo la possibilità di interruzione di connessione e i tempi di inattività. Nonostante il peso ridotto e il design ergonomico, il notebook A30-E fornisce le prestazioni necessarie per supportare i dipendenti sia in viaggio sia in ufficio. Il notebook offre una vasta gamma di tipologie e capacità delle SSD, fino a 1 TB PCIe per adattarsi alle varie esigenze aziendali. Grazie al processore di ottava generazione, gli utenti possono godere di prestazioni più potenti ed eseguire simultaneamente molteplici applicazioni.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita