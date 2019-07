SisalPay con PayPal per pagamenti semplici e sicuri

E’ accordo trabrand dei servizi di pagamento dei Gruppo Sisal, esocietà multinazionale attiva nei servizi e soluzioni per i pagamenti digitali, al fine di consentire di, comodamente da casa o in mobilità, in modo semplice e smart.In questo modo gli italiani potranno effettuare i pagamenti in modo sicuro, senza dover inserire i dati della propria carta di credito per ogni transazione, ma accedendo al proprio account PayPal tramite e-mail e password per procedere al pagamento., tra cui quelli verso laSisalPay, è infatti uno dei canali scelto in prevalenza dagli per dialogare con la Pubblica Amministrazione e secondo i dati AgID ( Agenzia per l’Italia Digitale ) almeno 1 pagamento su 4 (28%) verso la PA è stato effettuato attraverso l’ecosistema SisalPay.Un vero e proprio ecosistema digitale, costituito dalla piattaforma online sisalpay.it e l’app SisalPay, in grado di rendere ancoradi un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto che integrano l’esperienza retail di SisalPay, presente oggi in oltre 40 mila punti vendita in tutta Italia. L'app, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android, è da considerarsi come un servizio pensato non solo per gli utenti già abituati ad effettuare pagamenti online, ma soprattutto per gli oltre 15 milioni di italiani che preferiscono svolgere le proprie transazioni nei punti SisalPay (bar, tabacchi ed edicole), offrendoper rispondere alle loro esigenze. La funzionalità ‘Scatta e paga’, ad esempio, permette di pagare un bollettino nel tempo di una foto, mentre la funzionalità ‘Archivia ricevute’ dà la possibilità diDai dati Netcomm Forum 2019 risulta che il canalesia ormai percepito comee in molti casi possa essere utilizzato come incentivo per accontentare ulteriormente il consumatore e proporre a quest’ultimo un ulteriore incentivo per recarsi presso il negozio ‘in strada’. Nel 2019 gli acquisti online aumentano dele toccano quotaper un bacino totale del 44% della popolazione del nostro paese. È dunque necessario averedal punto di vista tecnico e coinvolgente dal punto di vista del design e dell’esperienza utente, sicura al 100% nei metodi di pagamento e nella navigazione e con una strategia di marketing ben strutturata per rispondere a tutte le esigenze di acquisto del consumatore finale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita