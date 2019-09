Casa: cresce la spesa per renderla più tecnologica, boom degli acquisti online

La casa è sempre nel cuore degli italiani e si conferma una voce molto significativa per il budget delle famiglie. Anche nel 2018 è aumentata, infatti, la spesa destinata alla manutenzione, alla cura e al miglioramento dell’abitazione, come ha rilevato l’analizzando 13 dei principali comparti merceologici non alimentari del largo consumo italiano.«Nel 2018 le famiglie italiane hanno destinato più risorse alla cura, alla manutenzione e al miglioramento della dotazione tecnologica domestica» spiegaOltre a documentare i cambiamenti nella spesa delle famiglie italiane, sin dalla sua prima edizione l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy monitora in modo dettagliato l’. Nel 2018 sono continuate la lenta e incessante(-1,0% nel numero dei punti vendita),(-1,3%),(come i mercatoni e i cash&carry) edelle forme di(+4,7%), e in particolare diA livello di vendite, dei 13 mercati rilevati dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, tra quelli che riguardano la casa, il più importante in termini di spesa annua è l’, che nel 2018 ha. Gli elettrodomestici bianchi rappresentano il 19,2% della spesa totale e, rispetto al 2017, hanno visto aumentare di +1,9% le vendite, favorite dagli incentivi fiscali destinati alle ristrutturazioni edilizie.A incidere sulle performance positive del segmento sono state le vendite di, grazie a prodotti più performanti e innovativi (come piani cottura con cappa integrata, lavatrici con funzione di asciugatura e frigoriferi multi-porte), e l’evoluzione dei, come lavatrici con maggiore capacità di carico e frigoriferi più spaziosi. Design, multifunzionalità, connessione e innovazione continuano a sostenere le performance positive di prodotti ancora di nicchia, mentre anche per i grandi elettrodomestici si diffonde la domanda di contenuti smart, in particolare tra i prodotti del lavaggio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita