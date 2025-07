Infobip introduce le chiamate vocali per gli utenti di WhatsApp Business

Infobip ha presentato WhatsApp Business Calling, una nuova funzione che consente alle aziende di effettuare e ricevere chiamate vocali attraverso i propri numeri WhatsApp Business. Questa novità arricchisce la piattaforma omnichannel di Infobip, consentendo conversazioni in tempo reale più complete all'interno dell'app di messaggistica, utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo.

Questa funzione permette alle aziende di ricevere e effettuare chiamate vocali a livello globale, utilizzando l'interfaccia nativa di WhatsApp, in modo che i clienti non debbano uscire dall'applicazione. Le chiamate possono essere avviate direttamente dalla chat di WhatsApp, dai messaggi interattivi o dai deep link presenti in siti web e app, garantendo così molteplici e comodi punti di accesso. L'integrazione con Infobip Conversations, la soluzione cloud per il Contact Center dell'azienda, consente agli operatori del customer service di passare senza interruzioni dalla chat alla chiamata vocale, conservando la cronologia e il contesto unificato delle conversazioni.

Il servizio WhatsApp Business Calling, disponibile a livello globale, supporta settori come retail, banking, compagnie aeree ed eCommerce, consentendo una risoluzione più rapida dei problemi. Introducendo le chiamate vocali basate su app all'interno di WhatsApp, si riduce l’attesa e garantisce interazioni con i clienti senza interruzioni. La reportistica e la fatturazione, integrate direttamente con WhatsApp Business, semplificano le operazioni e permettono di ottenere informazioni importanti.

Uno dei principali vantaggi di WhatsApp Business Calling è la possibilità di effettuare chiamate con il brand: i profili aziendali verificati mostrano il nome dell'azienda, il logo e il segno di spunta durante le chiamate, rafforzando così l'autenticità del brand, riducendo le possibili truffe e aumentando la fiducia dei clienti e il tasso di risposta. Questa funzione riflette l'impegno di Infobip nella creazione di canali di comunicazione affidabili, sicuri e di qualità, e si aggiunge al prossimo lancio della soluzione Branded Calling ID (BCID) di Infobip, previsto nel corso dell'anno.

