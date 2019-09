Apple TV+ in arrivo il 1° novembre con contenuti inediti

Apple TV+, il sevizio di streaming video in abbonamento con contenuti interamente inediti, sarà disponibile il 1° novembre in oltre 100 Paesi e territori.

Apple TV+ offre una programmazione interessante con film, programmi e documentari originali, fra cui "The Morning Show", "Dickinson", "See", "For All Mankind" e "La madre degli elefanti".

Il servizio sarà disponibile con l'app Apple TV su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e altre piattaforme, oppure online all'indirizzo a €4,99 al mese, con una prova gratuita di 7 giorni.

I clienti che acquistano qualsiasi modello di iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac hanno un anno gratis di Apple TV+. E con "In famiglia", fino a sei familiari possono condividere uno stesso abbonamento.

Vediamo nel dettaglio le produzioni in arrivo:

"See" è un'epica storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard ambientata seicento anni avanti nel futuro. Un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Ora che ha perso il senso della vista, l'umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere.



"The Morning Show" è una serie interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che sono anche le produttrici esecutive, e ci porta dietro le quinte di un popolare talk show del mattino, dove regna una spietata competizione e una spasmodica ricerca del potere. Fra il cast figura anche Steve Carell.



"Dickinson" è una commedia di formazione dai toni amari che, ripercorrendo la vita della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson, mette a nudo i limiti della società, della condizione femminile e della concezione familiare dell'epoca.



"For All Mankind" è la nuova serie creata da Ronald D. Moore che racconta che cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio non fosse mai finita e se il programma spaziale fosse rimasto al centro delle speranze e del sogno americano.



"Helpsters" è una serie per bambini ideata dai creatori di "Sesamo apriti", che ha come protagonisti Cody e un'allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. Tutto inizia da un piano.



"Snoopy nello spazio" è la nuova serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un'astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.



"Ghostwriter" è una rivisitazione della famosa serie originale. Racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura.



"La madre degli elefanti" è un apprezzato documentario nonché una "lettera d'amore" verso le specie in via d'estinzione. Gli spettatori seguiranno un elefante e la sua mandria in un viaggio epico. Una storia di amore, perdita e ritorno a casa.



Oprah Winfrey incontra gli autori più famosi del mondo dando vita a un vivace circolo letterario internazionale, dedicandosi anche a progetti finalizzati ad avvicinare le persone di tutto il mondo e promuovere cambiamenti positivi.





Ogni mese, sull'app Apple TV verranno aggiunti contenuti inediti per Apple TV+, fra cui:





"Servant", un nuovo thriller psicologico di M. Night Shyamalan, che ha come protagonista una coppia di Philadelphia reduce da una tragedia terribile, che ha messo in crisi il loro matrimonio e permesso a una forza misteriosa di varcare la soglia della loro casa.



"Truth Be Told" è una nuova, avvincente serie con Octavia Spencer, vincitrice dell'Academy Award e Aaron Paul, vincitore di diversi Emmy Award. Esplora l'ossessione americana per i podcast sui crimini irrisolti e offre sputi di riflessione su privacy, tecnologie multimediali e razza.



"Little America", ispirata agli articoli pubblicati dall'Epic Magazine, racconta alcune divertenti e toccanti storie delle persone immigrate in America.



"The Banker" è un film ispirato a una storia vera con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson nel ruolo di due imprenditori afro-americani che provano ad aggirare le leggi razziali degli anni '50 concedendo prestiti alla comunità afro-americana di Jim Crow, in Texas. Nel cast ci sono anche Nia Long e Nicholas Hoult.



"Hala" è un film in lizza al 2019 Sundance Film Festival e al 2019 Toronto International Film Festival che racconta la storia di una studentessa americana in bilico fra la modernità e la sua educazione musulmana.





Gli abbonati possono guardare i contenuti inediti di Apple TV+ sia online sia offline, on demand e senza pubblicità, sull'app Apple TV, preinstallata su iPhone, iPad, Apple TV e iPod touch; a breve, sarà disponibile sui Mac con macOS Catalina.

