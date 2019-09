Dati Audiweb: a luglio in 29 milioni online da smartphone per 4 ore e 23 minuti

Audiweb ha distribuitocon i dati della fruizione di internet (total digital audience) del mese di, prodotto con la nuova metodologia Audiweb 2.0. I nuovi dati dell’Audiweb Database, sono stati distribuiti alle software house per essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite i tool di analisi e pianificazione.di luglio sono statigli italiani che hanno navigato da computer, tablet o smartphone, complessivamente per(pari a 4 giorni e 16 ore complessivi).ha raggiunto, online dai device rilevati per 4 ore e 33 minuti.Per quanto riguarda la, nel giorno medio a luglio erano online 9,7 milioni di inividui da, 4,5 milioni dae 29 milioni da. Nel mese di luglio erano online nel giorno medio il 56,5% degli(16,3 milioni) e il 53,5% delle(15,9 milioni) distribuiti in modo rilevante nelle differenti fasce d'eta': il 79% dei(3,4 milioni), l’83,6% dei(5,6 milioni), l'81,1% dei(7,1 milioni), il 79,7% dei(7,4 milioni), il 67,1% dei(5,3 milioni) e una rappresentanza minore degli individui diche in questo mese estivo hanno navigato nel 25.2% dei casi (3,3 milioni).Restano particolarmente rilevanti lae il tempo trascorso online nel giorno medio da questo device. Infatti, In un giorno medio di questo primo mese estivo risulta online il, collegati in media per. Con 4 ore e 25 minuti,, ma sono in generale, totalizzandodi tempo speso nel giorno medio da questi device.Dai dati sulladegli utenti online, nel giorno a luglio erano online online: il 59,4% della popolazione del(pari a 9,4 milioni), il 56,2% della popolazione del(6,1 milioni), il 57,1% dal(6,5 milioni) e il 54,7% dell’area(11,9 milioni).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita