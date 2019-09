G40, la nuova antenna EAS salva-spazio di Checkpoint Systems

Checkpoint Systems ha lanciato G40, un'antenna in plexiglass di piccole dimensioni progettata specificamente per contrastare i furti nei negozi.



Con la maggiore diffusione di punti vendita di piccolo formato, cresce anche il bisogno di proteggere la merce in ambienti tanto piccoli quanto frequentati.

L'antenna EAS a radiofrequenza compatta G40, è la soluzione adatta per quelle aree in cui l'installazione dei sistemi EAS tradizionali si rivela più difficile. Grazie alle sue dimensioni ridotte, con un ingombro di 13x8 cm, G40 sfrutta al massimo lo spazio espositivo degli articoli.

L'antenna è la soluzione ideale per proteggere varchi cassa di piccole dimensioni, permettendo l'agevole passaggio di un carrello.

Inoltre G40, basandosi sulla ormai collaudata elettronica EVOLVE di Checkpoint, offre un sistema completo di connettività tramite la piattaforma software Smart Suite per l'assistenza da remoto, reportistica di gestione e aggiornamenti del sistema per ridurre al minimo i tempi di inattività.

