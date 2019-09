Anche la Guardia di Finanza sta partecipando alla vasta operazione di polizia che ha messo in ginocchio il sistema della pirateria online a livello europeo.Oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e dei reparti territoriali dellastanno eseguendo, in queste ore, provvedimenti di perquisizione locale, informatica e conseguente sequestro nei confronti della più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamentoL’indagine, diretta dal Procuratore della Repubblica di Napoli,e coordinata dal Procuratore Aggiunto, dott. Vincenzo Piscitelli e dal sostituto procuratore Dott.ssa Valeria Sico ha consentito di individuare e disattivare la piattaforma internazionale di IPTV (Internet Protocol Television) più diffusa tra i pirati informatici.Nel mirino soprattutto la piattaforma, ideata da 2 cittadini greci, consente agevolmente la trasformazione in dati informatici dei flussi audiovisivi protetti da copyright.A vendere poi il servizio pirata ci pensava una fitta rete commerciale, diffusa su tutto il territorio nazionale e con basi prevalentemente inriceveva il segnale grazie a questa tecnologia acquisendo illegalmente interi pacchetti di contenuti per la successiva rivendita al cliente finale adconsentendo di vedere tutti i principali palinsesti TV con un unico abbonamento.L'operazione ha portato all’oscuramento della intera piattaformadedicati alla riproduzione e diffusione dei flussi audiovisivi, erogati, al momento del sequestro, ad oltre 700.000 utenti online.Sequestrati 197 rapporti finanziari tra account paypal, postepay e conti corrente.Nei confronti dei responsabili dell’ organizzazione si procede per Associazione a delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di IPTV con la circostanza aggravata del reato trasnazionale;Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita