Huawei presenta Atlas 900, il training cluster AI più veloce al mondo

Durante HUAWEI CONNECT 2019, Huawei ha annunciato la nuova strategia

di elaborazione dati per il mercato informatico, annunciando inoltre Atlas 900, il training cluster AI (il cluster di autoapprendimento degli algoritmi utilizzati nell’Intelligenza Artificiale) più veloce al mondo.

Basato sui punti di forza tecnici sviluppati da Huawei negli ultimi dieci anni, Atlas 900 unisce la potenza di migliaia di processori Ascend, impiegando solo 59,8 secondi per il training di ResNet-50, lo standard di riferimento per misurare le prestazioni AI di un processore. Questo risultato è di ben 10 secondi più veloce del precedente record mondiale. Atlas 900 è un generatore di calcolo a intelligenza artificiale e offrirà nuove infinite possibilità in svariati campi della ricerca scientifica e dell'innovazione aziendale: dall'astronomia alle previsioni meteorologiche, la guida autonoma o l’esplorazione petrolifera.

Huawei ha inoltre implementato Atlas 900 su Huawei Cloud come servizio cluster, rendendo così la straordinaria potenza di calcolo ampiamente accessibile ai suoi clienti in diversi settori.

Zheng Yelai, Presidente della Huawei Cloud BU, ha spiegato come l’intelligenza artificiale può essere applicata a diversi scenari. In base all'esperienza di Huawei che sta realizzando oltre 500 progetti in più di 10 settori, Zheng ha sottolineato che il settore dell'intelligenza artificiale sta diventando il driver chiave per rielaborare il modo in cui le aziende impostano il loro processo di digitalizzazione. "Siamo in una nuova era di esplorazione", ha concluso Ken Hu. "Un oceano di potenziale illimitato ci sta aspettando e oggi noi lanciamo un migliaio di navi. Lavoriamo insieme, cogliamo questa opportunità storica e portiamo l'intelligenza artificiale a nuovi livelli ".



