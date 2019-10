Wind Tre e Open Fiber: estendono accordo per la diffusione della banda ultralarga in Italia

estendono la partnership strategica, per la diffusione dei, al fine di raggiungere più di 7.000 Comuni, oltre alle 271 principali città italiane dove è già attivo l’accordo tra i due operatori.In particolare, le nuove località incluse nella partnership riguardano i cluster C e D,, caratterizzate da un forte Digital Divide e dalla copertura a banda larga scarsa o assente. Grazie all’accordo, i Comuni interessati saranno raggiunti dalla connettività ai massimi livelli di qualità e velocità disponibili.La tecnologia Fiber To The Home porta la connettività in fibra ottica direttamente dalla centrale telefonica alle abitazioni e alle aziende. La nuova infrastruttura garantirà ai cittadini delle aree coinvolte una velocità di navigazionee l’accesso ai servizi digitali più innovativi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita