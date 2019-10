Dynabook amplia la linea Tecra con il notebook A40-E

presentando il nuovo notebookIl Tecra A40-E, notebook business estremamente leggero ma altamente connesso e sicuro, è stato appositamente progettato per soddisfare le necessità dei mobile worker di oggi. Questo notebook va a completare la famiglia A-Series di dynabook, dopo il recente lancio del Portégé A30-E.Cone una durata della batteria fino a 13,5 ore(con la funzionalità Quick Charge, che garantisce 4 ore di autonomia con solo 30 minuti di ricarica), il Tecra A40-Eoffre agli utenti massima portabilità, indipendentemente da dove si trovano.Uno schermo Full HD da 14 pollici anti riflesso riduce l’affaticamento visivo, anche in condizioni di luminosità variabile.Il nuovo Tecra A40-E è stato progettato per offrire la massima resistenza. Il dispositivo presenta una struttura estremamente robusta ed, offrendo alle aziende la garanzia di poter soddisfare le richieste della mobile workforce.Il Tecra A40-E è stato sviluppato secondo misure di sicurezza efficaci e integrate per dare alle aziende la certezza di essere protette da potenziali minacce. Il BIOS sviluppato internamente da dynabook fornisce una protezione di livello aziendale, e il Trusted Platform Model (TPM), che archivia i dati in tutta sicurezza, offre un’ulteriore garanzia contro violazioni di dati. Inoltre l’autenticazione a due fattori protegge dadel notebook. Oltre al SecurePad integrato con lettore di impronte digitali, sono disponibili anche un lettore Smart Card e il riconoscimento facciale opzionali.Il dispositivoe, a seconda della configurazione, una o due porte USB 3.1 addizionali, Gigabit LAN, porta HDMI e uno slot per micro-SD. Una dock USB-C aggiuntiva offre maggiori opzioni di connettività.La configurazione dell’antenna Wi-FiIntel Dual Band Wireless-AC 8265migliora la velocità di connessione egarantisce la disponibilità di internet per i dipendenti in viaggio.Il notebook integra processore Intel Core di ottava generazione e diverse tipologie di archiviazione,Il nuovo dynabook Tecra A40-E sarà disponibile a partire da novembre 2019.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita