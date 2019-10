Mondadori: nasce uARe, la piattaforma in realtà aumentata per esperienze interattive

lancia, un nuovo strumento perla creazione di contenuti in realtà aumentata, realizzato insieme conbrand di riferimento a livello internazionale nella divulgazione scientifica e nell'intrattenimento.realizzato in collaborazione con il partner tecnologico, è una soluzione che si compone di una piattaforma per lo sviluppo e l'impaginazione di contenuti AR su base cloud e di un'applicazione mobile personalizzabile per ogni cliente attraverso la quale è possibile fruire delle esperienze interattive e immersive.Adesso creare e mettere in pagina video e foto a 360°, animazioni 3D e contenuti audio sarà molto più semplice. uARe si distingue per semplicità dell'interfaccia, velocità del workflow produttivo, cruscotto analytics marketing coi dati sull'utilizzo delle esperienze,e funzionalità di condivisione sui principali social network.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita