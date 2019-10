Amazon Campus Challenge: al via la prima edizione in Italia

ha annunciato il lancio della prima edizione italiana di Amazon Campus Challenge , una competizione progettata per integrare il percorso di studi degli studenti universitari che frequentano l'anno accademico 2019-2020. Amazon Campus Challenge offre agli studenti la possibilità di dare sfogo alla propria creatività e propensione allo sviluppo del business, elaborando un progetto specifico, nonché di ottenere, in squadra, riconoscimenti fino a €10.000.Per le PMI italiane è un’opportunità sia per essere supportate da studenti della “next generation” sia per far crescere la propria attività su Amazon, raggiungendo i clienti di Amazon.it, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.de e Amazon.co.uk.“Amazon Campus Challenge è un ottimo esercizio per gli studenti di praticare davvero ciò che hanno imparato a livello accademico e di offrire molto a una piccola-media impresa come, ad esempio, nuove prospettive imprenditoriali ed idee innovative. Gli studenti impareranno come avviare una vera attività su Amazon e come mettere in vendita i prodotti di queste PMI ai nostri clienti”,. “Questa è anche una buona opportunità per le piccole e medie imprese italiane per provare la vendita online come ulteriore canale di business e di dedicarsi all'e-commerce comprendendo in pratica sia le opportunità che offre in termini commerciali sia l'importanza di investire in queste competenze”.Decine di università in tutta Italia hanno già dimostrato interesse per questa competizione ed a sostenere i loro studenti, tra cui. Sono quasi 100 team i team che si sono già iscritti alla competizione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita